Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні 40 мільйонів євро на ремонт енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться у дописі посадовиці у соцмережі Х.

“Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які її потребують”, – пише фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 26 серпня Росія завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема енергетичному сектору країни. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили по Україні 127 ракет та 109 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА.