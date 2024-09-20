Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Невпинні напади Росії означають, що Україна потребує подальшої підтримки ЄС. Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов’язання G7. Це ще один великий внесок ЄС у відновлення України”, — написала вона.

Раніше видання Financial Times повідомляло про плани глави Єврокомісії анонсувати у Києві виділення кредиту в розмірі 35 млрд євро, який буде забезпечений майбутніми доходами від заморожених активів російського центробанку, з метою забезпечення стабільнішої фінансової підтримки для України.

За інформацією видання, кредит є частиною плану на 50 млрд доларів допомоги Україні, який з’явився в результаті переговорів із США та країнами “Великої сімки”.