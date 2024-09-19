Про це пише видання Le Figaro.
Повідомляється, що вона планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення підтримки Євросоюзу у сфері енергетики.
Президентка Єврокомісії також підтвердила свої плани на візит під час спільної пресконференції з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.
“За два тижні розпочнеться опалювальний сезон. Оскільки температура падає, Євросоюз готовий посилити підтримку України. Готуємося до зими разом. Після цієї пресконференції я вирушу до Києва, щоб завтра особисто обговорити ці питання з президентом Зеленським”, — повідомила Урсула фон дер Ляєн.
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