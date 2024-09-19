Про це пише видання Le Figaro.

Повідомляється, що вона планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення підтримки Євросоюзу у сфері енергетики.

Президентка Єврокомісії також підтвердила свої плани на візит під час спільної пресконференції з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.