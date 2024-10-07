Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вона підтримує надання Україні права бити вглиб території Росії у майбутньому з метою самооборони.

Про це повідомляє Tagesschau.

Водночас Бербок додала, що не бажає публічно обговорювати межі можливих ударів. Вона наголосила, що Україна не зобов’язана чекати на атаку, перш ніж вжити заходів для захисту.

“Право України на самооборону не означає, що ракета має спочатку перетнути кордон або влучити по такому місту, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти”, – зазначила вона.

Бербок підкреслила, що для запобігання майбутнім атакам необхідні превентивні заходи.

“Це не означає, що ви не можете знищувати пускові майданчики не повинні бути знищені. Питання в тому, наскільки далеко це зайде”, – додала вона.

Бербок застерегла від визначення конкретних відстаней, таких як “десять, сорок або двісті кілометрів”, оскільки російські військові можуть отримати з цього вигоду.