Суд у справі коригувальника ракетного удару по Одесі перенесено

Сьогодні в Приморському районному суді Одеси планувалося проведення слухання у справі Сергія Філіпова, який є уродженцем Херсонщини. Його звинувачують у коригуванні ракетного удару по Одесі під час візиту президента України Володимира Зеленського 6 березня 2024 року. Проте засідання було перенесено, про що повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наступне судове засідання призначено на 26 травня о 13:00. Важливо зазначити, що 30 травня 2025 року спливає термін запобіжного заходу. Згідно з даними судового реєстру, розгляд справи розпочався ще в грудні 2024 року.

Сергій Філіппов, який зареєстрований в Одесі, за інформацією СБУ, у березні 2024 року збирав та передавав російським військовим координати українських військових об’єктів в Одесі. Він також повідомив адресу, де 6 березня 2024 року перебував кортеж президента Зеленського.

29 квітня 2024 року до суду було подано обвинувальний акт, за яким Філіппову пред’явлено звинувачення за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Чоловік наразі утримується в слідчому ізоляторі без можливості внесення застави.

У день атаки повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в регіонах, де була оголошена тривога.

Цього ж дня в Одесу прибули президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Зеленський зазначив, що “військові, цивільні, міжнародні гості – цим людям (росіянам) все одно”. Він підкреслив, що терористична армія не контролює свої дії.

Кіріакос Міцотакіс також поділився враженнями: “Ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Це був вражаючий досвід”. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, а також було зафіксовано численні поранення.