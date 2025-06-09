Суд в Одесі засудив викрадачів за вимагання мільйона доларів

Як повідомляють пресслужби поліції Одещини та Одеської обласної прокуратури

Суд в Одесі ухвалив рішення щодо п’яти осіб, які стали учасниками організованої злочинної групи, що в березні 2021 року викрала молодого чоловіка та вимагала від його родини викуп у розмірі одного мільйона доларів США. Про це стало відомо 9 червня з повідомлень поліції Одеської області та обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, група, до складу якої входили уродженці Закавказзя та України, викрала 20-річного одесита, сина місцевих підприємців. Викрадачі вивезли юнака до Києва, де протягом кількох днів утримували його зв’язаним в орендованій квартирі, намагаючись змусити родину виконати їхні вимоги щодо викупу.

Для тиску на родичів викрадачі записували відео з погрозами, на яких вони приставляли пістолет до голови заручника, змушуючи його благати про допомогу.

Родина звернулася до поліції, і правоохоронцям вдалося виявити місцезнаходження викрадачів. В результаті операції затримали як викрадачів, так і їхнього замовника, а заручника звільнили без ушкоджень.

Суд призначив покарання трьом учасникам групи у вигляді 10 років позбавлення волі, а двом іншим – 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Їм інкримінували злочини, пов’язані з незаконним позбавленням волі, викраденням людини та вимаганням, що передбачено частинами 3 статті 27, 3 статті 28, 3 статті 146 та 4 статті 189 Кримінального кодексу України.