Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.
“Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики працюють в посиленому режимі та заявляють, що роблять все можливе для того, щоб відновити світло у всіх будинках до кінця дня.
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