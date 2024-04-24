Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

“Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють в посиленому режимі та заявляють, що роблять все можливе для того, щоб відновити світло у всіх будинках до кінця дня.

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