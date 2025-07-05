В Одесі затримали підозрюваного у спробі теракту з вибухівкою

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці затримали молодого чоловіка, якого підозрюють у скоєнні терористичного акту. Цю інформацію підтвердила Одеська обласна прокуратура.

Згідно з даними прокуратури, підозрюваний – 22-річний мешканець Запорізької області, який раніше вже мав проблеми з законом і був завербований російськими спецслужбами. Служба безпеки України повідомила, що він, ймовірно, заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль, вказаний йому його куратором.

Крім того, затриманий встановив поблизу телефон, щоб транслювати в режимі онлайн момент вибуху. Йому вже оголосили підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України.

Також до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що вранці 5 липня в Одесі стався вибух автомобіля, за кермом якого був працівник підприємства, що займається оборонними замовленнями. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв’язку з спробою теракту.

У міській раді повідомили, що потерпілий від вибуху наразі перебуває у важкому, але стабільному стані в одному з медичних закладів міста.