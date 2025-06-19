Затримання шахрая в Одеській області за обман військових через дзвінки з банку

Про це повідомили в поліції Одещини

У Одеській області затримали 19-річного хлопця з Березівського району, якого підозрюють у шахрайстві, пов’язаному з військовими. За інформацією поліції, молодик використовував схему “дзвінок з банку” для привласнення коштів військовослужбовців. Про це стало відомо 19 червня.

Згідно з даними слідства, підозрюваний телефонував військовим, представлявся працівником банку і повідомляв про нібито фіктивне втручання в їхні рахунки. Під цим приводом він виманював конфіденційну інформацію, таку як реквізити банківських карток, коди доступу та паролі.

“Використовуючи цю інформацію, зловмисник заходив до особистих кабінетів людей в онлайн-банкінгу, де бачив всю інформацію про їхній фінансовий стан, і заволодівав коштами, які знаходилися на рахунках.”

Правоохоронці виявили щонайменше чотири випадки, внаслідок яких постраждалі втратили близько 100 тисяч гривень. Відомо, що раніше підозрюваний вже мав проблеми з законом – він отримав чотири роки позбавлення волі з іспитовим строком на два роки за подібні злочини.

На даний момент йому висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 15 років ув’язнення з можливістю позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд ухвалив рішення про запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже одного мільйона гривень. Слідство триває.