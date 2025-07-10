Підпал військового автомобіля в Одесі: мати і донька підозрюються у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомили у поліції Одещини

В Одесі мати разом із 13-річною донькою стали підозрюваними у підпалі військового евакуаційного автомобіля та обладнання залізниці. За інформацією слідства, їхні дії були скоординовані представниками російських спецслужб.

Цю інформацію підтвердили у поліції Одеської області та управлінні Служби безпеки України.

Згідно з даними слідства, 13-річна дівчина була завербована представником російських спецслужб через один із месенджерів. За фінансову винагороду вона погодилася виконати завдання, пов’язані з підпалами релейних шаф регіональної філії “Одеська залізниця” та автомобілів, що належать Збройним силам України та територіальним центрам комплектування. Куратор вимагав від дівчини погодження цілей та звітування у вигляді відеозаписів після кожного підпалу.

Правоохоронці з’ясували, що на початку липня дівчина облила легкозаймистою рідиною релейну шафу та підпалила її. Вогонь швидко згас, і пристрій не зазнав серйозних пошкоджень.

Після цього, отримавши нове завдання – підпалити автомобіль, що використовувався для евакуації поранених на фронті, дівчина звернулася до своєї 58-річної матері. За версією слідства, жінка погодилася взяти участь у злочині. Вночі мати та донька підпалили автомобіль у центрі міста, який згорів повністю, повідомили в поліції.

Слідчі вилучили речові докази з місць злочинів та з квартири, де проживають підозрювані. Їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 114-1 ККУ.