Затримання священника УПЦ МП в Одесі: коментар територіального центру комплектування

Відповідну заяву 14 червня опублікували на Facebook-сторінці Одеського територіального центру комплектування

Одеський територіальний центр комплектування прокоментував затримання священника Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Заява була опублікована 14 червня на офіційній Facebook-сторінці установи.

У повідомленні зазначено, що священнослужитель не був зареєстрований на військовому обліку, тому його доставили до ТЦК для уточнення даних за його згодою. Після цього чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), за результатами якої був визнаний придатним до військової служби. Лікарі не виявили жодних медичних протипоказань, які б заважали службі.

“Враховуючи, що особа є священнослужителем, та з повагою до його сану, йому було запропоновано можливість проходження служби на посаді військового капелана. Після відмови від цієї пропозиції, він, як і будь-який інший громадянин України, що визнаний придатним до служби, наразі перебуває на збірному пункті для прийняття подальшого рішення.” – Одеський територіальний центр комплектування

Також в Одеському обласному ТЦК та СП підкреслили, що наявність духовного сану не є підставою для автоматичної відстрочки від призову. Священнослужителі можуть бути заброньовані своїми релігійними організаціями, якщо вони входять до Переліку критично важливих установ.

“Одеський обласний ТЦК та СП з глибокою повагою ставиться до ролі релігійних організацій у житті українського суспільства та підтримує їхню духовну місію, особливо в умовах воєнного стану. Водночас ми неухильно наголошуємо на верховенстві права та принципі рівності всіх громадян перед Законом України.” – Одеський територіальний центр комплектування

Нагадаємо, що в Одеській єпархії Української православної церкви Московського патріархату повідомили про затримання протоієрея Олександра Московчука, настоятеля Свято-Троїцького храму в селі Трояндове, співробітниками територіального центру комплектування.