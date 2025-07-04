Атака безпілотника на Одесу 3 липня 2025: наслідки та постраждалі

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів

Мешканці дев’ятиповерхового будинку в Одесі, який постраждав від атаки російського безпілотника 3 липня, повертаються до своїх домівок, щоб забрати найнеобхідніші речі. Однак комунальні служби та рятувальники попереджають, що перебування в зруйнованій будівлі може бути небезпечним, оскільки конструкції можуть обвалитися в будь-який момент.

Аліса, одна з мешканок, вирішила повернутися до свого зруйнованого помешкання, щоб спробувати дістати особисті речі.

“Нам дали три хвилини, я написала заяву про те, що я несу відповідальність за своє життя, за своє здоров’я, але реально потрібно було ще хоч щось взяти, плюс там були деякі речі, про які ніхто не знає, а я знала, і мені треба було їх забрати”

Разом із братом Аліса змогла винести лише три пакети: подушку, халат для бабусі та взуття для хлопця, який не зміг нічого забрати. Наразі їх прихистила родичка, що живе в сусідньому будинку.

Аліса зазначає, що їй пощастило, адже її син, який дуже боїться тривог, на той момент був у бабусі в Болгарії. Вона розповідає, що під час атаки всі зрозуміли, що безпілотник летить прямо в їхню квартиру.

“Навіть мій сусід сказав, що цей, мабуть, наш буде. І він таки прилетів до нас. Я не знаю, у мене просто ось так адреналін. Ми всі зібрані. Все щось там робимо. Але дуже почала кричати сусідка. І через це я почала хвилюватися”

Ще одна мешканка, Наталія, живе на шостому поверсі. Вона розповідає, що дістатися до своєї квартири зараз дуже складно і небезпечно через стан будівлі.

“Ми туди не можемо потрапити, на жаль, речі в нас там залишаються. І про майбутнє нам сказали, що через тиждень планують розказати у якому стані знаходиться цей під’їзд і яким чином план реконструкції буде”

Атака на Одесу 3 липня 2025 року

3 липня о 2:23 оголосили повітряну тривогу, коли Повітряні сили повідомили про безпілотники, що рухаються в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини. Однак вже о 2:53 стало відомо про безпілотники, які наближаються до обласного центру. Вибухи в Одесі пролунали близько 2:51, а відбій оголосили о 3:04.

Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку та інші об’єкти цивільної інфраструктури. У житловому будинку повністю зруйновано шість квартир, ще 36 – частково пошкоджені. За даними обласної військової адміністрації, п’ятеро людей постраждали, серед яких двоє дітей, яких госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. Останнім, шостим потерпілим, став літній чоловік.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.