У зв’язку з ранковою атакою безпілотників на Одещину 23 травня, першу зміну в школах Одеси перевели на дистанційне навчання. Про це повідомила Олена Буйневич, директорка департаменту освіти Одеської міськради.

Вона зазначила, що учні, які вже перебувають у навчальних закладах, повинні залишатися в укриттях. Дитячі садки зможуть приймати дітей після завершення тривоги, тому батькам рекомендується попередити вихователів про повернення, щоб організувати харчування.

Деталі атаки на Одещину 23 травня 2025 року

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 8:20 ранку. Повідомлення від Повітряних сил вказувало на групи ударних БпЛА, які рухалися з півдня в напрямку Миколаївщини та Одещини. Згодом стало відомо, що безпілотники, відомі як “шахеди”, летіли з центральної частини області до Одеси, а також з півдня Миколаївщини.

О 9:41 було оголошено відбій повітряної тривоги.