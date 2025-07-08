Напад підлітків у парку Одеси: двоє затримані, третій у розшуку

Як повідомили у поліції Одещини

У парку Одеси двоє підлітків, 14 та 16 років, стали підозрюваними у нападі на чоловіка. Цей інцидент стався наприкінці червня, а інформацію про нього оприлюднили 8 липня представники поліції Одещини.

Згідно з даними слідства, троє неповнолітніх, з яких двоє мали пневматичні пістолети, прийшли до парку з наміром знайти безхатька для знущання. Вони натрапили на 30-річного чоловіка, почали його ображати, а коли він намагався піти, відкрили вогонь. Один з підлітків повалив потерпілого на землю та почав завдавати йому удари руками і ногами, повідомили правоохоронці.

“Правопорушники втекли, коли втрутилися перехожі. Громадяни викликали поліцію та “швидку”. Потерпілого з побоями, численними кульовими пораненнями кінцівок та плеча доставили до лікарні, де йому була надана медична допомога.”

Того ж дня двох підлітків затримали. Вони розповіли, що пневматичну зброю придбали через інтернет, і її вилучили як речовий доказ. Їм висунули підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Суд обрав для обох підозрюваних запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Пошуки третього учасника, який, за версією слідства, також був присутній на місці події, тривають.

Ступінь тілесних ушкоджень потерпілого буде визначено судово-медичними експертами.