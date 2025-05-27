Суд у справі Миколи Майоренка: замах на вбивство в Одесі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Приморському районному суді Одеси розпочалося перше засідання у справі Миколи Майоренка, якого звинувачують у спробі вбивства двох громадських діячів – Геннадія Бейбутяна та Дем’яна Ганула. Цю інформацію повідомила кореспондентка з зали суду.

Майоренка обвинувачують у замаху на умисне вбивство за попередньою змовою, а також у незаконному поводженні з бойовими припасами. Під час засідання розглядалося питання про додаткову кваліфікацію його дій відповідно до частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Адвокати обвинуваченого не з’явилися на засідання, а сам Майоренко просив перенести розгляд справи на інший день. Судді намагалися підключити адвоката дистанційно, але це не вдалося. Прокурор запропонував безкоштовного адвоката, але Майоренко відмовився. Врешті-решт до засідання приєднався адвокат Вадим Колокольніков.

Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Потерпілий Геннадій Бейбутян та прокурор просили провести засідання у закритому режимі. Серед потерпілих була також дружина Дем’яна Ганула – Жанна Вознюк, оскільки самого Ганула вбили 14 березня 2025 року. Адвокати потерпілої погодилися з клопотанням щодо запобіжного заходу, але заперечили проти закритого режиму суду.

Адвокат обвинуваченого просив про домашній арешт, посилаючись на незрозумілість ризиків. Після заслуховування сторін судді пішли до нарадчої кімнати і за сім хвилин ухвалили рішення: судові засідання відбуватимуться відкрито, починаючи з 3 червня 2025 року о 14:30. Водночас деякі засідання можуть проходити у закритому режимі для збереження таємниці слідства.

Щодо запобіжного заходу, суд залишив Майоренка під вартою у СІЗО до 25 липня без права внесення застави. Прокурор та потерпілі відмовилися від коментарів після засідання.

Деталі справи Миколи Майоренка

У жовтні 2024 року в Одесі затримали 43-річного львів’янина, підозрюваного у спробі замовного вбивства одеського бізнесмена та громадського діяча Геннадія Бейбутяна. За інформацією правоохоронців, замовлення на вбивство надійшло від російських спецслужб.

Чоловік прибув до Одеси у вересні 2024 року для виконання завдання від кураторів з РФ. Йому обіцяли 80 тисяч доларів за організацію вбивства керівника громадського формування з охорони порядку, який активно підтримував мобілізацію. Зловмисник отримав від замовника фото, адресу, звички та розпорядок дня жертви.

Правоохоронці інсценували вбивство, створивши постановочні фото та відео «жертви», які передали замовнику. Після цього організатора затримали під час отримання звіту, у нього вилучили бойову гранату Ф-1 та телефон із листуванням із російським куратором.

Служба безпеки України повідомила, що це вбивство планувалося як показове, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні. За планом РФ, після цього мали відбутися інші атаки на проукраїнських громадських діячів. Чоловіку висунули підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за замах на умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження з боєприпасами. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Планування замаху на Дем’яна Ганула

Слідство встановило, що у вересні 2024 року обвинувачений прибув до Одеси для виконання ще одного завдання російських спецслужб – організації ліквідації Дем’яна Ганула. Цю інформацію підтвердив голова одеського управління СБУ Віктор Доровський на брифінгу 14 березня 2025 року, після того як Ганула застрелив Сергій Шалаєв посеред дня на проспекті Українських героїв в Одесі.

У судовій справі Миколи Майоренка Дем’ян Ганул проходить як потерпілий.