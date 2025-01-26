Жінка написала, що її сина схопили начебто представники ТЦК, вивезли за місто, били та вимагали гроші. ТЦК відреагував.

Про це журналістка Вікторія Колтунова написала у Facebook.

“Мого сина схопило ТЦК, вивезли за місто і хоча в нього всі документи про те, що я, його мати і його дружина інваліди 2 групи, били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу”, — написала вона.

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що почали службову перевірку.

“У відповідь на інформацію про нібито викрадення та побиття громадянина Максима Колтунова представниками ТЦК повідомляємо, що наразі здійснюється службова перевірка. Створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків. Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту”, — йдеться у дописі.