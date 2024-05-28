28 травня, працівники ДБР затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього внесли заставу у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що ДБР отримало інформацію, що після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, виїхавши за кордон.

Борисова затримали, оголосивши про нову підозру – в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За даними Офісу Генпрокурора, Борисов за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 мільйони гривень, яке було одержано злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.