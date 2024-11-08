Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надав офіційне роз’яснення стосовно публічних заяв активіста і волонтера Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку.

Про це йдеться в заяві ТЦК в Мережі.

Зазначається, що Сергій Стерненко не надав важливі деталі, які суттєво змінюють картину подій. У ТЦК зауважили, що волонтер вже звернувся до Приморського РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Крім того, його направили на проходження військово-лікарської комісії.

“Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу”, – йдеться в заяві.

Також в Одеському ТЦК заперечили натяки Стерненка про подання його у розшук задля того, щоб “помститися” через критику військових структур. У відомстві вважають, що такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК.

“Зазначаємо, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки”, — наголосили в ТЦК.

Там також закликали Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК, звертатися безпосередньо до структурних підрозділів обласного військкомату для з’ясування обставин та усунення можливих непорозумінь.