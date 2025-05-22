Затримання за підпали в Одеській області: диверсія та знищення майна

У Одеській області затримали трьох осіб, серед яких є 17-річний підліток, за підозрою у підпалах об’єктів залізничної інфраструктури та автомобіля військового. Ці дії були виконані на замовлення невідомих осіб. Всі затримані наразі знаходяться під вартою, про що повідомила Одеська обласна прокуратура 22 травня.

Згідно з інформацією слідства, 27-річний житель Одеського району погодився на підпал релейної шафи, розташованої біля залізничної станції «Аккаржа». В результаті його дій обладнання було повністю знищено.

Другим фігурантом справи став 18-річний одесит, який намагався вивести з ладу систему управління рухом потягів на ділянці «Одеса-Застава». Цей злочин також був виконаний за схемою «легкого заробітку», яку запропонували замовники.

Третім учасником став 17-річний хлопець, який підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних Сил України, виконуючи завдання за вказаною схемою.

У прокуратурі зазначили, що всі затримані діяли за однаковим планом: вони заздалегідь купували запалювальні речовини, здійснювали підпали, а потім надсилали фото- та відеозвіти замовникам як підтвердження виконання завдання.

Затриманим інкримінують диверсію, замах на диверсію, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне знищення чужого майна шляхом підпалу відповідно до статей 113, 114-1 та 194 Кримінального кодексу України. За ці злочини передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.