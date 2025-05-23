Вранці 23 травня Одеса зазнала атаки з боку Росії, внаслідок якої двоє людей отримали поранення. Постраждалих, жінку 1964 року народження та чоловіка 1978 року народження, терміново госпіталізували до Одеської обласної лікарні. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан.

За інформацією медиків, обидва постраждалі мають травми середнього ступеня важкості. У жінки та чоловіка виявлено пошкодження поперекового відділу хребта, стегна, а також у чоловіка травми правого щоки та кисті. Наразі вони перебувають у стаціонарі, але планується їх переведення на амбулаторне лікування.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 8:20. Повітряні сили України повідомили про групи ударних безпілотників, які рухалися з півдня в напрямку Миколаївщини та Одещини. Згодом уточнили, що “шахеди” летіли з центру області до Одеси, а також з півдня Миколаївщини. Відбій тривоги було оголошено о 9:41.

У зв’язку з ранковою атакою першу зміну в одеських школах перевели на дистанційне навчання. Відомо про двох травмованих, які отримали медичну допомогу.

Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.