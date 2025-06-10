Атака Росії на Одесу 10 червня: загибель і руйнування

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

У ніч на 10 червня Одеса зазнала атаки з боку Російської Федерації, в результаті якої було використано понад десять ударних безпілотників. Цей обстріл призвів до загибелі двох чоловіків.

Крім того, девʼять осіб отримали поранення: серед них пʼять жінок і три чоловіки, а одна місцева мешканка пережила сильний стрес. Цю інформацію підтвердила Одеська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги, приватна клініка, спортивний комплекс, зоопарк, а також будівля залізничного вокзалу і автомобілі місцевих жителів.

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що тіло другого загиблого чоловіка, який народився у 1967 році, було знайдено під завалами. Четверо з девʼяти постраждалих були госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

“Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.” – Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у зв’язку з вчиненням воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей, відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.