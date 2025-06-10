Атака безпілотників на Одесу 10 червня: наслідки та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 10 червня Одеса зазнала атаки з боку Російської Федерації, внаслідок якої були використані безпілотники. У результаті обстрілу постраждали житлові будинки, пологовий будинок та адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги.

Ця жахлива подія призвела до загибелі однієї людини, а ще четверо отримали поранення. На місці подій працювали журналісти, які задокументували наслідки нічного нападу.

Одна з постраждалих, власниця пошкодженої квартири на ім’я Любов, поділилася своїми переживаннями:

“Стелі посипалися, все повилітало, люстра висить, усе висить. Багато всього. Добре, що мене хоч не було (на ліжку – ред.), бо прибило би – вся стеля була. Зараз я струсила трошки. Усі полиці зламалися, разом із тумбою вилетіли.”

Крім того, внаслідок атаки згоріло кілька автомобілів, що ще більше підкреслює масштаби руйнувань у центрі міста.

Фотографії з місця подій показують пошкоджені будинки, зруйновані інтер’єри квартир та згорілі автівки, які стали наслідком нічного обстрілу.

Місцева влада та служби екстреної допомоги активно працюють над ліквідацією наслідків атаки та наданням допомоги постраждалим.