Російська атака на Одесу 20 червня: жертви та руйнування

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі

В ніч на 20 червня Одеса зазнала атаки з боку Російської Федерації, в ході якої було використано не менше десяти безпілотників. Цілью обстрілу стала цивільна інфраструктура міста, що призвело до загибелі однієї людини та поранення 14 осіб, серед яких троє рятувальників. Цю інформацію підтвердила Одеська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що атака тривала з 00:51 до 01:15. Внаслідок обстрілу серйозно постраждав 23-поверховий житловий будинок, а також кілька інших багатоквартирних будинків, один з яких був знищений повністю. Крім того, пошкоджено господарчі споруди, навчальний заклад, магазини та автомобілі місцевих жителів.

“Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки,” – Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Вже розпочато фіксацію наслідків атаки, триває робота з оцінки збитків та визначення повного масштабу руйнувань.