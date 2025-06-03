Атака безпілотників на Одесу 3 червня: наслідки та розслідування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 3 червня Одеса зазнала атаки з боку Росії, коли були використані ударні безпілотники. Ця агресія призвела до травмування п’яти осіб та значних руйнувань, зокрема, пошкоджень житлових будинків, складських приміщень приватного підприємства та кількох автомобілів.

Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеській області, зазначила, що найбільша пожежа спалахнула у складських приміщеннях, де зберігалися продукти харчування, зокрема морозиво та заморожені продукти.

Внаслідок атаки у дворі житлових будинків утворилася велика вирва, а вікна були вибиті, гаражі зруйновані, і два автомобілі згоріли. Власник одного з гаражів, Микола, поділився своїми переживаннями під час тривоги:

“Ну і воно влетіло, бахало-бахало, поки не прилетіло до нас. Ми в безпеці були, між двома стінами стояли. Фізично нам нічого не зробилося… Біля четвертої ранку це все сталося. Ще не розвиднілося, темно було. Потім усі почали потихеньку виходити. Тут почали гасити пожежі. Дроти попадали – людину ледь не вбило струмом”.

Поранений Микола Клос також поділився своїми враженнями про цю жахливу ніч:

“Як гахнуло – бачу, темнота залишилася всюди. Світло було, але я його не вмикав. Думаю, піду, хоч її заберу. Приходжу – а тут таке: двері не відкриваються, вікна… Я через те більше вікно виліз, потім опускався ще нижче, впав – і тоді мені потрапило скло (в руку – ред.). Швидка забрала, зробили три шви. А зараз прибираю, не знаю, як мені бути”.

Повітряну тривогу оголосили о 03:00, а відбій дали о 04:03. Вибухи почали лунати близько 03:32, коли Повітряні сили повідомили про рух групи ударних безпілотників із акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Внаслідок цієї атаки п’ятеро людей отримали травми, а вогонь спалахнув у кількох місцях, найбільша пожежа сталася у складських приміщеннях. У приватному секторі згоріли дві автівки, а також були пошкоджені гаражі та житлові будинки.

Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.