Атака безпілотників на Одесу 3 червня: наслідки та відновлення

Про це повідомили в Одеській міськраді

3 червня Одеса зазнала атаки з боку Російської Федерації, внаслідок якої згоріли автомобілі, а також були пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Цю інформацію підтвердила Одеська міська рада. На місці події вже працює оперативний штаб, а комунальні служби незабаром розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання.

У повідомленні зазначено:

“Найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою єВідновлення.”

Деталі атаки безпілотників

Повітряну тривогу оголосили о 03:00, а відбій тривоги зафіксували о 04:03. Вибухи в місті почалися близько 03:32. За півгодини до цього Повітряні сили України повідомили про рух груп ударних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок атаки постраждали четверо людей. Відомо про кілька пожеж, найбільша з яких виникла у складських приміщеннях, де зберігалися продукти харчування.

У приватному секторі згоріли дві автівки, а також були пошкоджені гаражі та житлові будинки. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, а відповідні служби продовжують працювати над забезпеченням безпеки та відновленням пошкодженої інфраструктури.