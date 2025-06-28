Останні політичні новини: атака в Одесі, призначення в Україні та торговельний конфлікт США-Канада

Як зазначає медіа Bloomberg

В ніч на 27 червня Одеса зазнала атаки з боку російських безпілотників, внаслідок якої загинуло подружжя, а також шість осіб отримали поранення, серед яких двоє дітей. Удар дрона влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, що призвело до пожежі на трьох поверхах 21-поверхового житлового комплексу. У зв’язку з цим, мешканців довелося евакуювати, а також зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, автомобілів та інфраструктури.

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Алфьорова на посаду голови Українського інституту національної пам’яті. Раніше цю посаду обіймав Антон Дробович до грудня 2024 року. Алфьоров є автором понад 15 книг та більше 100 наукових статей, а також працював в Інституті історії України НАН. Під час повномасштабної війни він служив офіцером у підрозділах “Азов-Київ” та 3-ї окремої штурмової бригади. У травні 2025 року він залишив армію, щоб повернутися до наукової діяльності. Окрім того, він очолював експертну групу з дерусифікації в Києві та веде власний YouTube-канал.

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду України. Відповідний указ №438/2025 був опублікований на сайті Офісу президента. Це призначення відновило кворум у Конституційному суді, який був втрачений у січні після одночасної відставки трьох суддів. Завдяки цьому суд тепер може проводити засідання Великої Палати та сенатів. Проте в суді досі залишаються дві вакантні посади за президентською квотою, і загалом тривають кадрові нестачі.

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення торговельних переговорів із Канадою через запровадження податку на цифрові послуги, що стосується американських IT-компаній. У соцмережі Truth Social він назвав цей податок “безпосередньою атакою” на США. Трамп також повідомив, що Вашингтон незабаром введе мита для Канади за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами.

Згідно з даними Bloomberg, канадський податок становить 3% від доходів цифрових послуг понад 20 мільйонів канадських доларів на рік і переважно впливає на великі американські IT-корпорації. Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань раніше допускав можливість перегляду цього податку в рамках переговорів із США. Нагадаємо, що з квітня 2025 року в Канаді набули чинності мита на американські автомобілі, які були запроваджені у відповідь на аналогічні заходи США.