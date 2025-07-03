Останні новини України: атака в Одесі, підтримка США, вступ Молдови до ЄС та корупція

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власні джерела

В ніч на 3 липня Одеса зазнала атаки з боку російських дронів, в результаті якої постраждала багатоповерхова будівля. Рятувальники евакуювали 50 осіб, серед яких були двоє дітей. Четверо людей отримали поранення, троє з них були госпіталізовані. Один з під’їздів будинку зазнав серйозних руйнувань, і перебування в ньому наразі є небезпечним. Після демонтажу аварійних конструкцій фахівці проведуть оцінку стану будівлі, про що повідомили міський голова Геннадій Труханов та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

У контексті міжнародної підтримки України Міністерство оборони США працює над розширеними варіантами військової допомоги для президента Дональда Трампа. Речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу 2 липня зазначив, що відомство переглядає свої підходи, щоб допомога відповідала оборонним пріоритетам США та не послаблювала боєздатність американської армії. Деталі щодо обсягів, видів зброї чи термінів постачання поки що не розголошуються, але міністр оборони продовжить консультувати президента щодо подальшої підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що на робочих рівнях між Україною та США уточнюються всі деталі постачання оборонної підтримки, зокрема компонентів протиповітряної оборони.

Молдова завершила двосторонній скринінг Євросоюзу за чотирма кластерами переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомив речник Єврокомісії. Кластери охоплюють основні питання, внутрішній ринок, конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, а також зовнішні відносини. Молдова продемонструвала значний прогрес. Для України завершено скринінг у трьох кластерах, а звіти вже надіслані до Ради ЄС.

26 червня під час засідання Європейської Ради президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що 4 липня Євросоюз відкриє перший кластер переговорів про вступ Молдови до ЄС.

Стало відомо, хто вніс заставу за міністра національної єдності Олексія Чернишова. Загальна сума застави становить 120 млн гривень. За інформацією “Радіо Свобода”, заставу внесли дружина Чернишова Світлана, маркетингова директорка групи компаній DIM Дарія Бедя та ТОВ “Форавто тор”. Світлана Чернишова внесла 10 млн грн, Дарія Бедя – 44 млн грн, а компанія “Форавто тор” – 66 млн грн.

Проте, власник “Форавто тор” Едуард Мартиненко заперечує свою причетність до застави, стверджуючи, що вперше про це чує. У DIM також повідомили, що не знали про внесення застави Дарією Бедею, яка звільнилася з компанії 27 червня.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Йому інкримінують корупційні злочини, скоєні у 2020-2022 роках, коли він очолював Міністерство розвитку громад і територій.