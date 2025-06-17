Вибухи в Одесі 17 червня: атака російських дронів підтверджена

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
17 червня в Одесі пролунали потужні вибухи, що викликали занепокоєння серед мешканців міста. Повідомлення про це з’явилися вночі, коли о 01:28 була оголошена повітряна тривога через зліт МІГ-31К, що супроводжувався загрозою ракетних атак по всій території України.
Згодом, у Повітряних силах України підтвердили, що зафіксовано рух групи безпілотників, які наближалися до Одеси з акваторії Чорного моря.
О 04:45 місто зазнало серії вибухів. Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто стало мішенню для російських дронів.
“Місто під атакою російських дронів.”
Ситуація в місті залишається напруженою, і новини про події продовжують надходити.
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