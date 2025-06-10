Обстріл Одеси: пошкодження Одеської кіностудії та жертви

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Внаслідок нічного обстрілу Одеси, здійсненого ударними безпілотниками, Одеська кіностудія зазнала значних пошкоджень. У результаті атаки постраждали павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Особливо серйозно постраждали декорації до фільму “Довженко”, який є національним проєктом, присвяченим українському режисерові Олександру Довженку. Про це повідомив голова Держкіно України та колишній директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов.

“Десь близько першої години ночі повідомила мені охорона, що три “прильоти”. Загоряння, завдяки їхній мужності, вдалося загасити. І це зменшило пошкодження, але по всій береговій лінії в нас немає вікон, пошкоджені складські приміщення, пошкоджені декорації фільму, який ми нещодавно знімали. Слава Богу, немає людських жертв і це найголовніше.” – Андрій Осіпов

Серед пошкоджених об’єктів – скляний павільйон та ігровий транспорт, що використовувався під час зйомок. Також були вибиті вікна в адміністративній будівлі. За словами Осіпова, основний удар припав на склад костюмів, розташований під стінами павільйону, що призвело до значних пошкоджень. Багато костюмів опинилися в уламках скла та пилу. У студії зберігається понад 60 тисяч найменувань костюмів і реквізиту, які працівники намагаються врятувати та впорядкувати.

На даний момент сума збитків ще не визначена, її оцінка триватиме кілька тижнів.

Щодо атаки на Одесу в ніч на 10 червня 2025 року, повітряну тривогу оголосили о 00:38, а відбій – о 01:31. Повітряні сили повідомили про безпілотники, які рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Близько 01:16 в Одесі пролунали вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, дев’ятеро людей отримали поранення, серед яких п’ять жінок і троє чоловіків. Одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За даними прокуратури, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей, відповідно до ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.