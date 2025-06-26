Трагічна смерть новонародженої в Одеському пологовому будинку №5: офіційна позиція медиків

Відповідним відеозверненням поділились в Одеській міській раді у Telegram

У Одеському пологовому будинку №5 прокоментували трагічну смерть новонародженої дитини. За інформацією медиків, немовля померло від гострої асфіксії, викликаної розривом судини. Мати дівчинки, Олена Бойко, 25 червня звинуватила лікарів у затримці з наданням допомоги.

26 червня в Одеській міській раді було опубліковано відеозвернення, в якому директор КНП “Пологовий будинок №5” Ігор Шпак пояснив, що під час пологів виникло ускладнення, що вимагало термінового втручання акушерів:

“Плід почав страждати від гострої нехватки кисню. Ми, акушери-гінекологи, зробили все можливе для того, щоб максимально швидко вилучити дитину з матки. Але час, який пройшов від початку розриву цієї судини до загибелі дитини, складав максимум 3 хвилини. За 3 хвилини ми не зможемо ні при яких обставинах провести кесарський розтин”. – Ігор Шпак

Згідно з висновками патологоанатомічного дослідження, дитина загинула внутрішньоутробно через гостру асфіксію, що стала наслідком розриву судини. Причини розриву пуповини полягали в аномальному прикріпленні та короткій довжині пуповини, зазначили медики.

“Чи можливо було діагностувати цю коротку пуповину і аномальне прикріплення пуповини? Абсолютно відповідально можна заявити, що ніде у світі, навіть в самих розвинутих країнах, неможливо внутрішньоутробно з методом ультразвукової діагностики визначити довжину пуповини. Ми можемо побачити обвиття пуповини навколо шиї плоду, навколо тулубу, але ми не можемо визначити довжину пуповини”. – Ігор Шпак

Крім того, у пологовому будинку підкреслили, що кесарів розтин за бажанням породіллі не проводиться – така операція виконується лише за медичними показаннями.

Нагадаємо, що 25 червня Олена Бойко опублікувала в соціальних мережах повідомлення про втрату дитини, стверджуючи, що це сталося через несвоєчасну медичну допомогу. У зв’язку з цим міський департамент охорони здоров’я розпочав перевірку.

Після цього приватна клініка, де працювала лікарка, відсторонила її від роботи, зазначивши, що інцидент стався не в їхній установі, а в пологовому будинку. Справу також розслідує поліція.