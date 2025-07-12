Олег Мосензов: як одесит допомагав ЗСУ будувати фортифікації на Донеччині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олег Мосензов, одесит, вирушив на Донеччину, де працював під загрозою російських дронів і чув вибухи снарядів зовсім поруч. Незважаючи на свою інвалідність і непридатність до військової служби, 45-річний працівник комунального підприємства “Сервісний центр” добровільно погодився допомагати Збройним силам у будівництві фортифікацій. Про свої переживання він розповів в інтерв’ю.

З травня 2025 року Олег разом з іншими комунальниками укріплював окопи, зводив бліндажі та облаштовував укриття для поранених, працюючи за 15 кілометрів від Покровська.

“Було таке, що доводилось кидати інструмент і бігти в зелену зону, бо над нами кружляв дрон. Пролітає – і через кілька хвилин вибух. А коли настає тиша – стає ще страшніше. Бо вона ніколи не буває просто так.” – Олег Мосензов

Олег зазначив, що найважче було не фізично, а психологічно. Постійна напруга не відпускала навіть уночі.

Вночі ми лягали спати, тримаючи в руках бронежилет. Дрони літали зовсім поруч, інколи чули навіть танкові постріли. Це виснажує морально. Бронік, шолом, аптечка – це було наше щоденне спорядження.

Команда одеських комунальників виконувала роботи на лінії підвищеного ризику.

“Робили все: зміцнювали окопи, зводили бліндажі, облаштовували місця для поранених, стрілецькі позиції. Здавалося б, нічого надскладного. Але ми самі хотіли зробити якнайкраще – для тих, хто потім триматиме там оборону.” – Олег Мосензов

Спочатку місцеві жителі ставилися до одеських комунальників насторожено, але з часом, завдяки побутовому спілкуванню, довіра зросла.

З питною водою там складно – доводилось часто ходити до магазину, там і завʼязувались розмови. Після кількох зустрічей нас почали впізнавати та дізналися, що з Одеси. Навіть робили знижки через це. А якось місцева жінка різала свиню і попросила допомоги. Віддячила м’ясом. Каже: “Хлопці, тримайте, щоб не були голодні”.

Олег одразу повідомив мамі про свою поїздку, адже вона багато років працювала в комунальній сфері. Жінка не відмовляла, але щиро хвилювалася.

Просила бути обережним, постійно дзвонила. Але зараз пишається. Сусіди її підтримували, а коли я повернувся – підтримували вже й мене. Бачили мене в новинах.

На роботі колеги зустріли його з подяками.

Для багатьох це було несподівано, мабуть. Але для мене – це було щиро. І зараз я пишаюсь тим, що зробив.

За свою роботу на Донеччині Олега Мосензова відзначили “Подякою” міського голови Одеси. У мерії підкреслили, що такі працівники є прикладом відповідальності та відданості справі.

Це приємно. Але найважливіше – що наша робота справді допомогла. Через тиждень після нашого повернення туди зайшли військові. Мій знайомий, який служить, подзвонив і сказав: усе, що ви зробили, – було потрібно.

Олег переконаний, що допомагати фронту може кожен, і не обов’язково з автоматом у руках.