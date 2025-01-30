88-річний житель Одеси Роман Шварцман, який пережив Голокост, під час виступу в Бундестазі порівняв президента Росії Володимира Путіна з нацистським лідером Адольфом Гітлером. Шварцман наголосив, що Путін намагається знищити українців, як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ та DW.

“Путін намагається знищити нас як націю. Так само, як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів убити мене за те, що я єврей. Тепер Путін намагається вбити мене за те, що я українець”, — сказав він.

Шварцман очолює Одеську регіональну асоціацію євреїв і представляє жертв Голокосту.

У п’ятирічному віці він потрапив до Бершадського гетто у Вінницькій області. За його словами, навіть через 80 років він не забув приниження, біль та постійний голод, яких він зазнавав у гетто.

Шварцман повідомив, що 29 грудня 2024 року російська ракета влучила в його одеську оселю, зруйнувавши квартиру на 10 поверсі, в якій він жив разом з дружиною.

Він закликав Німеччину та міжнародну спільноту надати Україні необхідну підтримку: протиповітряну оборону, літаки, далекобійні ракети та інше озброєння.

“Ми потребуємо ППО, Одеса потребує ППО, щоби захистити людей. Ми потребуємо літаки, щоби отримати перевагу в повітрі. Ми потребуємо далекобійні ракети, щоби нейтралізувати російські аеродроми, з яких нас летять бомбити. Ми потребуємо вашої підтримки для звільнення людей на окупованих територіях… Ми повинні докласти всіх зусиль, щоби поставити варварів на місце — це єдиний шлях до миру. Благаю вас озброїти нас, щоби Путін припинив цю війну на знищення”, — сказав він.

Після промови Шварцмана депутати аплодували йому стоячи.