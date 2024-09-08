Російські війська протягом минулої доби обстріляли Херсон та ще 18 населених пунктів області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під обстріли та авіаудари потрапили такі населені пункти, як Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Кізомис, Токарівка, Придніпровське, Широка Балка, Гончарне, Понятівка, Берислав, Урожайне, Тягинка, Гаврилівка, Зміївка, Одрадокам’янка, Осокорівка, Веселе і Херсон. Внаслідок обстрілів постраждали об’єкти критичної інфраструктури, медичні установи та пункт незламності.

Російські снаряди також завдали шкоди житловим кварталам: пошкоджено три багатоповерхові будинки та 19 приватних садиб. Крім того, були зруйновані газопровід, господарчі будівлі, склад і приватні автомобілі.

Раніше повідомлялось, що внаслідок нічного обстрілу села Комишани, частини Херсонської громади, поранення отримали четверо осіб.