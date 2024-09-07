Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
“На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у Понятівці сьогодні вдень загинув місцевий житель.
Травми, несумісні з життям, дістав 45-річний чоловік”, – написав він
Водночас у Херсонській ОДА повідомили, в суботу вдень окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жительку Одрадокам’янки.
Внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням ніг та живота.
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