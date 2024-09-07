Внаслідок обстрілів Херсонщини у суботу загинув чоловік і було поранено жінку.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

“На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у Понятівці сьогодні вдень загинув місцевий житель. Травми, несумісні з життям, дістав 45-річний чоловік”, – написав він

Водночас у Херсонській ОДА повідомили, в суботу вдень окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жительку Одрадокам’янки.

Внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням ніг та живота.