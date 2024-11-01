Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
“На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим”, — сказав міністр.
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