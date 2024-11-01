Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим”, — сказав міністр.

При цьому він не уточнив, про яку саме країну йдеться.

Держава-покровитель — це нейтральна країна, яка виконує певні функції згідно з Женевськими конвенціями.

Її дипломати можуть отримати доступ до військовополонених і цивільних заручників, передавати їм ліки та порушувати питання про звільнення українців із полону.