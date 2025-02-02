Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська Північної Кореї на війні проти України зазнають великих втрат. Зокрема, серед трьох бригад військових КНДР одна знищена, ще у двох значні втрати особового складу.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Associated Press.

“Ми бачили три бригади північнокорейців, одна була знищена. А дві мають втрати, не знаю в якій кількості вони мали втрату, але їх сьогодні не пускали на штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити тощо. Це може відбутися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії. Приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки та дати. Ми готуємося до їх певних кроків”, – зазначив Зеленський.

Також він нагадав, що на Курщині Північна Корея втратила близько чотирьох тисяч особового складу, а загалом на російсько-українську війну лідер КНДР Кім Чен Ин направив близько 12 тисяч військових.

Крім того, глава держави нагадав, що у п’ятницю, 31 січня, ЗСУ уразили в Курській області центральний командний пункт РФ. Російська сторона зазнала втрат як серед російських ключових офіцерів, так і серед північнокорейських офіцерів.