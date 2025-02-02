Про це глава держави розповів в інтерв’ю Associated Press.
“Ми бачили три бригади північнокорейців, одна була знищена. А дві мають втрати, не знаю в якій кількості вони мали втрату, але їх сьогодні не пускали на штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити тощо. Це може відбутися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії. Приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки та дати. Ми готуємося до їх певних кроків”, – зазначив Зеленський.
Також він нагадав, що на Курщині Північна Корея втратила близько чотирьох тисяч особового складу, а загалом на російсько-українську війну лідер КНДР Кім Чен Ин направив близько 12 тисяч військових.
Крім того, глава держави нагадав, що у п’ятницю, 31 січня, ЗСУ уразили в Курській області центральний командний пункт РФ. Російська сторона зазнала втрат як серед російських ключових офіцерів, так і серед північнокорейських офіцерів.
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