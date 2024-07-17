Про це повідомив колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно.
“Продовжують повертати наших людей? І я бачу серед людей не людину а собаку”, — заявив Лахно.
За його словами, Бобилев активно співпрацював з російською адміністрацією.
«Відмовлявся від українського громадянства. Виявляв бажання для отримання громадянства РФ. Інформацію я вже раніше передавав відповідним органам. Зараз всі сприйматимуть цю людину як героя?» — підкреслив Лахно.
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