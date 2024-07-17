Навколо одного з нещодавно повернених українських військових полонених виник скандал: Максима Бобилева звинуватили у співпраці з російськими силами та участі у побитті українських полонених, зокрема бійців «Азову».

Про це повідомив колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно.

“Продовжують повертати наших людей? І я бачу серед людей не людину а собаку”, — заявив Лахно.

За його словами, Бобилев активно співпрацював з російською адміністрацією.