Уранці 17 листопада військовослужбовиця Наталія Грабарчук знищила російську крилату ракету одним пострілом з ПЗРК “Ігла”. Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання.

Про це повідомляють на сторінці Повітряних сил ЗСУ в соцмережах.

Зазначається, що Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців й опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

“Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції та хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль! ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям”, — розповідає Наталія.

Грабарчук додала, що у складі мобільної вогневої групи, де вона служить – військовослужбовці-жінки, які “докладають максимум зусиль для досягнення результату”.

Примітно, що у цивільному житті Наталія Грабарчук була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування “Захід”.

“Будь, як Наталя!”, — закликають у Повітряних силах ЗС України.