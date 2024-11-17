Про це повідомляють на сторінці Повітряних сил ЗСУ в соцмережах.
Зазначається, що Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців й опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.
“Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції та хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль! ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям”, — розповідає Наталія.
Грабарчук додала, що у складі мобільної вогневої групи, де вона служить – військовослужбовці-жінки, які “докладають максимум зусиль для досягнення результату”.
Примітно, що у цивільному житті Наталія Грабарчук була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування “Захід”.
“Будь, як Наталя!”, — закликають у Повітряних силах ЗС України.
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