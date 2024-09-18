Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері телемарафону.
Очільник Мінцифри зазначив, що документ про одруження надходить безпосередньо в додаток. Якщо потрібно, фізичний документ також може бути надісланий поштою.
Водночас він відзначив, що одруження в Дії стало “позитивним мемом, цікавим інструментом для посту в соціальних мережах”.
За його словами, 750 тисяч разів через додаток зробили пропозиції іншій людині. Водночас 90 тисяч людей сказали “так” на ці пропозиції.
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