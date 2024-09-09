Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Одружуйтесь онлайн першими у світі з “Дією”. Запускаємо шлюб онлайн у “Дії”. Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у “Дії”, — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

“Доєднуйтеся до диджитал-церемонії з реєстратором там, де забажаєте. Вирішуйте, чи хочете змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне, просто в застосунку. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в “Дії”, паперова версія надійде поштою. Креативний спосіб здивувати свою половинку – зробити пропозицію в “Дії”. Перевіряйте з коханими, як це працює, вже зараз)“, — розповів посадовець.

Віцепрем’єр зауважив, що ще 5 років тому “ми не могли уявити світ без черг, талончиків і запису до реєстратора о 7 ранку, а сьогодні Україна задає тренд у цифровізації для всього світу”.

“Шлюб — це лише початок, основа для цифровізації інших послуг, які скоро зʼявляться в “Дії”, тому очікуйте. Витрачайте час на романтику, а не бюрократію”,— написав Федоров.