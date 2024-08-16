Про це повідомив губернатор Іркутській області Росії Ігор Кобзєв.
Він розповів, що роботи на місці аварії тривали всю ніч.
“У решти пілотів травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували”, — написав Кобзєв.
За попередніми даними, інцидент стався під час планового тренувального польоту. Бомбардувальник, що належав військово-повітряним силам Росії, впав неподалік авіабази, де базувався.
На борту літака перебувало кілька членів екіпажу, однак решта вціліли та були евакуйовані рятувальниками. Причини авіатрощі поки що невідомі, на місці події працює спеціальна комісія, яка розслідує обставини катастрофи.
Ту-22М3 є одним із основних стратегічних бомбардувальників, що використовується російськими збройними силами, і призначений для виконання дальніх ударів по наземних цілях.
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