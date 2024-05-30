В американському місті Мескіте, штат Техас, відкрився завод з виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Про це повідомляє The New York Times.

Підприємство щомісяця вироблятиме приблизно 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гармат, які є ключовими для потреб України.

Як повідомляється, Пентагон минулого року поставив за мету досягти виробництва 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Заводи у Скрентоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсільванія, наразі виготовляють близько 36 тисяч снарядів на місяць.

Нове підприємство General Dynamics у Мескіті, після досягнення повної виробничої потужності, вироблятиме 30 тисяч снарядів щомісяця.

Вартість заводу, що становить понад 500 мільйонів доларів, була покрита за рахунок додаткових асигнувань на 2022 та 2023 фінансові роки. Він оснащений передовими виробничими технологіями та автоматизацією для виготовлення металевих деталей великого калібру.

Завод у Мескіті створить близько 350 робочих місць, коли наступного року вийде на повну виробничу потужність.

Відповідальний посадовець Пентагону з питань закупівель Вільям Лапланте зазначив, що США надали Україні понад три мільйони 155-міліметрових снарядів від початку повномасштабної війни.