Через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Один із найбільших державних банків закрив свій російський підрозділ та заблокував значну кількість великих російських рахунків (із балансом понад $5 млн) чи рахунків, що належать особам, які потрапили під санкції.

Крім того, Emirates NBD призупинив прийняття рублевих переказів та платежів. Банк також закрив рахунки бізнесмена Івана Тавріна, та Coral Energy, через яку Росія експортує нафту.