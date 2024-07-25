Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розповіли, що відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку. Окупанти одночасно застосували 57 одиниць техніки.

Про це повідомляє оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.

“На Курахівському напрямку воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни. Армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та бойову машину підтримки танків “Термінатор”. Атакували росіяни на 12 мотоциклах”, — йдеться у повідомленні.

У ОСУВ додали, що колони російських військ рушили для атаки на світанку з кількох напрямків.

“Після підбиття перших танків і бронемашин, інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, яка порозбігалась по посадках, добивали “скидами” пілоти FPV-дронів”, — йдеться у повідомленні.

Втрати РФ під час штурму: