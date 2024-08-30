Офіс Генерального прокурора заочно оголосив підозру заступнику адміністрації президента РФ

Заступника звинувачують у співпраці з країною-агресором та розповсюдженням проросійських позицій.

Про це повідомлено в Telegram ОГПУ.

Служба безпеки України (СБУ) уточнила, що підозра стосується Сергія Кірієнка.

За даними слідства, з 2022 року Кірієнко активно співпрацює з керівництвом Росії у веденні агресивної війни проти України.

З початку повномасштабного вторгнення він здійснює нагляд за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У межах своєї діяльності він виконує доручення президента РФ, пов’язані з контролем над цими територіями. Зокрема, Кірієнко координує кадрові питання в окупаційних адміністраціях РФ та забезпечує “приєднання” окупованих територій до Росії.

Також він, за дорученням президента РФ, контролює діяльність державних медіа країни-агресора, формує та узгоджує пропагандистські наративи й реакції на події, пов’язані з агресивною війною проти України.

Крім того, слідчі встановили, що Кірієнко схиляє громадян Росії до служби в збройних силах РФ для участі у війні на території України.

Сергію Кірієнку повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (співучасть у веденні агресивної війни),

– ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

– ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України),

– ч. 1, 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).