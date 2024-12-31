Офіс Генерального прокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей 67 прокурорами Хмельницької прокуратури під час службового розслідування.

Про це повідомили в ОГП на запит Центру протидії корупції.

Скандал розгорівся після того, як журналіст Юрій Бутусов у листопаді звернув увагу на підозрілу кількість інвалідностей серед працівників Хмельницької прокуратури.

Цей випадок став ще більш підозрілим після обшуків у керівниці Хмельницької Медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, де було знайдено понад 6 мільйонів доларів.

ЦПК направив запит до ОГП, щоб дізнатися, чи використовували прокурори свої службові повноваження для отримання інвалідностей. Однак, як повідомляє ОГП, факт неправомірного отримання інвалідностей не був підтверджений.

“За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні”, – зазначає Генпрокуратура у відповідь на запит ЦПК.

ЦПК також запитав, чи притягнуто до відповідальності хмельницьких прокурорів, але на це питання Генпрокуратура не надала відповіді. З цієї інформації можна зробити висновок, що жодних підстав для звільнення прокурорів із фейковими інвалідностями виявлено не було.

Раніше ОГП повідомляв, що під час службового розслідування зловживань у сфері інвалідностей було звільнено п’ять прокурорів і ще сім — з адміністративних посад, однак не було вказано, чи йдеться саме про прокурорів Хмельницької прокуратури.

Наразі ОГП передав результати службового розслідування до ДБР, яке веде кримінальне провадження. Однак, інформація про кількість звільнених прокурорів та їхню відповідальність досі засекречена.

У ЦПК зазначають, прокурори з фейковими інвалідностями залишаються на своїх посадах і продовжують виконувати свої обов’язки до завершення розслідування або судового процесу.