Хоча для закриття справ щодо бізнесу не вносилися жодні зміни до законів і не проводилися інституційні перетворення, існує ймовірність, що їх можуть знову відкрити у майбутньому.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

“Генпрокурор похвалився тим, що в результаті аудиту закрив кожне пʼяте кримінальне провадження щодо бізнесу (1218 з 6471). Щоправда, намутив з цифрами, бо з 1218 закритих проваджень – БЕБівських лише … два. А “стриже” бізнес переважно саме татарівський БЕБ, а не Нацпол з його дрібними провадженнями по, наприклад, вуличній торгівлі. Але зараз навіть не про це”, — зазначив він.

За словами Шабуніна, причиною закриття справ може бути суспільний тиск, а не відповідність закону.

“По-перше, це означає, що проблема таки в нестримному бажанні “доїти” бізнес, а не нормах закону. Бо якщо справи просто закрили, то, припускаю, що відкривали їх точно не для розслідування злочинів. Як що ви раптом радієте закриттю цих справ, то не варто. Оскільки закрили їх ВИКЛЮЧНО через суспільний тиск. Тож так само їх відкриють знову, коли тиск спаде. Ручне керування правоохоронними інституціями ніколи не є ані сталим, ані ефективним. Ніколи. Сьогодні бізнес змусив Костіна зайнятися прокурорськими беспрєдєльщикам. Завтра – Костіна замінять, наприклад, на умовного “кіпера” і все повернеться на круги своя. Найефективнішою є конвертація суспільного тиску саме в системні інституційні зміни. Закриття навіть тисячі справ результат хоч і гідний, проте, на жаль, тимчасовий”, — підсумував голова ЦПК.

Таке рішення не є стійким, і можливе їх подальше відкриття, коли тиск зменшиться. Це підкреслює необхідність системних змін у правоохоронних інституціях, щоб перетворити суспільний тиск на сталий результат.