Про це йдеться у дописі Дмитра Лубінця.
За словами Лубінця, представник Офісу омбудсмена у Київській області Микита Козиренко взяв справу «під особистий контроль». Як зазначив омбудсмен, Козиренко також налагодив контакт із керівництвом поліції, щоб забезпечити належне розслідування.
Представники Офісу омбудсмена обговорили з керівництвом школи заходи, які можуть запобігти подібним випадкам у майбутньому. Директор школи запевнив, що будуть проведені профілактичні бесіди з учнями та їхніми батьками.
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