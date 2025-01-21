Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент із побиттям школярки у Білій Церкві. Представники Офісу омбудсмена провели зустрічі з постраждалою, її родиною, а також із директором школи, де навчаються підозрювані у нападі.

Про це йдеться у дописі Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, представник Офісу омбудсмена у Київській області Микита Козиренко взяв справу «під особистий контроль». Як зазначив омбудсмен, Козиренко також налагодив контакт із керівництвом поліції, щоб забезпечити належне розслідування.

Представники Офісу омбудсмена обговорили з керівництвом школи заходи, які можуть запобігти подібним випадкам у майбутньому. Директор школи запевнив, що будуть проведені профілактичні бесіди з учнями та їхніми батьками.