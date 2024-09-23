Офіс президент України назвав «узагальненнями авторів» матеріал британської газети Times про пункти українського плану перемоги, з яким Володимир Зеленський має першочергово ознайомити президента США Джо Байдена.

Про це пише «Суспільне» із посиланням на джерело в ОП.

Як зазначається, журналісти не бачили документ, логіку плану їм також не пояснювали.

«Головне в плані перемоги те, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємоповʼязані, важливо реалізовувати їх разом, усе в комплексі, що там зазначено», — сказав співрозмовник видання.

За даними «Суспільного», план перемоги складається з пʼятьох пунктів. Реалізація перших чотирьох запланована на період із жовтня до грудня, втілення пʼятого пункту — на післявоєнний період.

В ОП, однак, підтвердили, що у документі є питання сучасного озброєння та наступу українських військ у Курській області рф.

Президент Володимир анонсував «план перемоги» України у війні, який представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Британська газета Times повідомила, що план перемоги, ймовірно, передбачає: