Про це пише «Суспільне» із посиланням на джерело в ОП.
Як зазначається, журналісти не бачили документ, логіку плану їм також не пояснювали.
«Головне в плані перемоги те, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємоповʼязані, важливо реалізовувати їх разом, усе в комплексі, що там зазначено», — сказав співрозмовник видання.
За даними «Суспільного», план перемоги складається з пʼятьох пунктів. Реалізація перших чотирьох запланована на період із жовтня до грудня, втілення пʼятого пункту — на післявоєнний період.
В ОП, однак, підтвердили, що у документі є питання сучасного озброєння та наступу українських військ у Курській області рф.
Президент Володимир анонсував «план перемоги» України у війні, який представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.
Британська газета Times повідомила, що план перемоги, ймовірно, передбачає:
- надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5 статті статуту НАТО, однак про власне вступ до Альянсу не згадується;
- продовження наступу українських військ у Курській області рф, аби забезпечити в такий спосіб територіальну «розмінну монету»;
- прохання про «конкретне» сучасне озброєння;
- міжнародну фінансову допомогу для відновлення зруйнованої економіки України