Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на одного із працівників офісу USAID у Києві.

За його словами, детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.

USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Загалом українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

Зокрема співзасновниця Veteran Hub Івона Костина повідомила у Facebook, що організація змушена закрити Лінію підтримки ветеранів та Хаб у Вінниці. Вона закликала бізнес підтримати проєкт.

25 січня президент Зеленський казав, що директива Держдепу не стосується військової допомоги Україні.

United States Agency for International Development (USAID) — агенція США з міжнародного розвитку, заснована у 1961 році. Має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Як йдеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.